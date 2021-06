Saarbrücken

Zusätzlicher Schwimmunterricht für Grundschüler im Saarland

Damit mehr Grundschüler im Saarland sicher schwimmen lernen, will das Bildungsministerium vor den Sommerferien zusätzlichen Schwimmunterricht anbieten. Wie das Ministerium in Saarbrücken am Freitag mitteilte, soll es hierfür noch in diesem Schuljahr Projekttage geben. Seit Jahren sinke die Schwimmfähigkeit bei Grundschulkindern, die „coronabedingten Schwimmbadschließungen“ hätten das Problem noch vergrößert, hieß es. „Wir können uns nicht darauf verlassen, dass alle Kinder und Jugendliche außerhalb der Schule Schwimmkurse besuchen“, sagte der Staatssekretär im Bildungsministerium, Jan Benedyczuk (SPD).