Zur Person Frank Michael Strauss wurde 1960 in Duisburg geboren. Während der Schulzeit besucht er für ein Austauschjahr eine Highschool in der Nähe von Chicago. Nach seinem Abitur 1979 und dem Grundwehrdienst studiert er in Trier Englisch und Politikwissenschaften.

Auch während des Studiums zieht es ihn nach Nordamerika, ein Jahr lernt er an der südkanadischen Universität von Winnipeg. Nach zwei Semestern in Siegen kehrt er nach Trier zurück, wo er 1987 sein Examen macht. Nach seinem Referendariat am Max-von-Laue-Gymnasium Koblenz tritt er 1989 eine Stelle am Franziskus-Gymnasium Nonnenwerth an. Dort ist er elf Jahre in der erweiterten Schulleitung tätig, außerdem besucht er als regionaler Fachberater andere Schulen. Strauss ist verheiratet, ist Vater von drei Kindern und lebt in Bonn. mki