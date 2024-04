Zur Fußball-EM lockert Regierung Regeln für Außengastronomie

An Spieltagen der Fußball-EM darf die Außengastronomie im Saarland bis 24 Uhr bewirten. Eine Sonderregelung macht es möglich.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Zur Fußball-EM dürfen im Saarland Gaststätten und Biergärten mit Fernsehübertragung draußen länger geöffnet bleiben. Eine Sonderregelung für die Außengastronomie sehe vor, dass an Spieltagen im Juni und Juli bis 24 Uhr bewirtet werden dürfe, teilte das zuständige Umweltministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Wenn ein Spiel erst nach Mitternacht ende, könne bis zum Abpfiff geschaut werden, aber ohne weiteren Ausschank, hieß es. Die EM geht vom 14. Juni bis 14. Juli.