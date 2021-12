Mainz

Zunehmende Sorgen um Buchenwälder in Rheinland-Pfalz

Nur noch acht Prozent der Buchen und sieben Prozent der Eichen in Rheinland-Pfalz werden als gesund eingestuft. „Diese Daten sind ein Hilferuf der Wälder für mehr Klimaschutz“, sagte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts 2021 am Montag in Mainz. Der Anteil geschädigter Bäume in einer landesweiten Stichprobe von 3700 Bäumen sank von 84 auf 82 Prozent. Vor den Jahren von 2018 bis 2020 waren es erst 73 Prozent.