Mainz

Zunahme der Corona-Infektionen bleibt begrenzt

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist von Montag auf Dienstag um 16 oder 0,2 Prozent auf 6517 gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte, starben seit Beginn der Pandemie Ende Februar 222 Menschen (Stand 10.00 Uhr), drei mehr als am Montag. Die meisten Todesfälle gab es mit 25 in der Stadt Mainz, gefolgt vom benachbarten Kreis Mainz-Bingen (24) und dem Westerwaldkreis (21).