Offenbach

Zunächst viel Sonne und milde Temperaturen

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich am Mittwoch auf viel Sonne und milde Temperaturen freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte, lockert es im Laufe des Tages auf. Die Höchstwerte liegen bei zehn bis 13 Grad, im Bergland bei sechs bis neun Grad.