Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 14:20 Uhr

Mainz

Zum Wochenbeginn 41 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Wochenbeginn 41 neue Corona-Infektionen registriert, womit es nun insgesamt 10 147 bestätigte Fälle gibt. Das teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 247. Aktuell sind 900 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert; am Sonntag waren es 921.