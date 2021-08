Ahrweiler

Zukunftskonferenz zum Wiederaufbau des Ahrtals geplant

Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz soll bei einer Zukunftskonferenz über den Wiederaufbau des Ahrtals beraten werden. Die Konferenz sei für den 7. September geplant, teilte der Erste Kreisbeigeordnete Horst Gies (CDU) am Freitag in Ahrweiler mit. Das Land Rheinland-Pfalz habe sich einer entsprechenden Initiative angeschlossen.