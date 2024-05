Kaiserslautern

Verkehr

Zugausfälle zwischen Worms und Mannheim

Von dpa/lrs

Wegen fehlenden Fahrdienstleitern am Stellwerk Ludwigshafen entfallen voraussichtlich bis einschließlich Freitag (24.) die zweistündlichen Züge RE 14 zwischen Worms und Mannheim. Das teilte der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd am Mittwoch mit. Wegen der Ausfälle bei RE 14 und der gleichzeitig wetterbedingten Unterbrechung der Saarstrecke könne es zu Engpässen insbesondere zwischen Saarbrücken und Mannheim (Linie RE 1) kommen. Dem ZÖPNV Süd zufolge sind die Kürzungen vorübergehend vertretbar, um insgesamt den Betrieb zu stabilisieren. Der Engpass habe sich bereits am Dienstag abgezeichnet, als wegen einer Pause alle Züge rund um Ludwigshafen rund 30 Minuten lang stillstanden, hieß es.