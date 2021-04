Neustadt/Weinstraße

Zug erfasst Auto: Wegen Sonne Ampel nicht gesehen?

An einem Bahnübergang in Neustadt an der Weinstraße hat ein Zug ein Auto erfasst. Weder die Autofahrerin noch die Menschen in dem Zug wurden bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag verletzt, wie die Polizei mitteilte.