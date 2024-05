Zufriedenheitsumfrage: Mainz liegt im Mittelfeld

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). In einer Umfrage zur Lebenszufriedenheit in deutschen Großstädten belegt Mainz einen Platz im Mittelfeld. In dem Ranking unter den 40 größten Städten mit je mehr als 200.000 Einwohnern landet die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt auf Platz 21. Damit liegt Mainz auf einem ähnlichen Niveau wie Bielefeld und schneidet besser ab als Nachbar Wiesbaden (Platz 38 von 40), wie aus dem «Glücksatlas» der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) hervorgeht. Der Auswertung zufolge sehen sich Menschen in Kassel am zufriedensten, dahinter folgen Erfurt und Aachen. Schlusslichter sind neben Wiesbaden Rostock und Karlsruhe.

Bei der Lebensqualität, also messbaren Indikatoren wie Einkommen, Gesundheitsversorgung oder Grünflächen, liegt Mainz im Städtevergleich weit oben (Rang 7). Die Mainzerinnen und Mainzer sehen sich somit mit ihrem Leben unzufriedener, als es die objektiv verfügbaren Daten erwarten lassen. Ein Grund dafür finde sich in einem schwierigen Wohnungsmarkt, hieß es weiter.

Für das Ranking hat das Institut für Demoskopie Allensbach insgesamt 25 557 Einwohner zwischen Januar 2021 und April 2024 befragt. Da in allen Städten im Zeitverlauf gleichmäßig befragt wurde, können Corona-Effekte den Angaben zufolge ausgeschlossen werden. Gewertet wurde, wie die Befragten ihre Lebensqualität wahrnehmen. Keine Rolle spielten bei den Platzierungen objektive Kriterien wie Einkommen, Infrastruktur oder Grünflächen.

Die Werte der Mainzerinnen und Mainzer bündeln sich den Angaben zufolge an den Extremen: Dort leben besonders viele Hochzufriedene, aber auch viele Unzufriedene.

Bei den messbaren Werten, die als Vergleich zu den Umfragewerten dienten, sei vor allem die wirtschaftliche Prosperität der Rhein-Main Region auffällig. Mainz hat mit einem Bruttoinlandsprodukt von 104 000 Euro je Einwohner demnach die höchste Wertschöpfung aller 40 Großstädte. Zudem fällt auf, dass die Landeshauptstadt eine echte Studentenstadt ist: 170 von 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern waren im Jahr 2021 Studierende.

Die höchsten Effekte auf die Lebenszufriedenheit erzielten laut den Statistikern Städte mit einer guten Familien- und Bildungspolitik. Dahinter folgen Gesundheitsversorgung, Kaufkraft und Umweltqualität. Ein höheres Bruttoinlandsprodukt, mehr Kultur und Freizeit oder eine bessere Verkehrsinfrastruktur fallen den Angaben zufolge schwächer ins Gewicht.

