Mainz

Zufriedenheit von Schulleitern deutlich gesunken

Die Arbeitszufriedenheit von Schulleitern in Rheinland-Pfalz ist nach einer Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) innerhalb eines Jahres deutlich zurückgegangen. Der Anteil der Schulleiter und -leiterinnen, die ihren Beruf sehr gerne ausüben, sank von 61 Prozent im vergangenen Jahr auf 49 Prozent, wie der zum Deutschen Beamtenbund (DBB) gehörende Verband am Freitag mitteilte. Fast jeder Zehnte (9 Prozent) übt den Beruf ungerne aus. Im Bundesdurchschnitt ist die Unzufriedenheit noch höher als in Rheinland-Pfalz: 42 Prozent üben ihren Beruf demnach sehr gerne, 11 Prozent ungerne aus.