Thalfang/Westerburg

Zufahrtsstraßen in Skigebieten gesperrt

Ausflügler in Rheinland-Pfalz müssen sich auf weitere Sperrungen in Wintersportgebieten einstellen. So ist die direkte Zufahrt zum Erbeskopf im Hunsrück seit Dienstagmorgen gesperrt. Aufgrund des nassen, schweren Schnees bestehe für Besucher die Gefahr, von herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen getroffen zu werden, sagte Klaus Hepp, Betriebsleiter des Wintersportzentrums am Erbeskopf. Betroffen sei die Kreisstraße 130, die zu den Parkplätzen am Wintersportzentrum führe, erklärte ein Sprecher der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich.