Mehr Geld für klamme Gemeinden: Die rheinland-pfälzische Landesregierung will mit der Neuausrichtung des verfassungswidrigen Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zügig beginnen. Nach einem rechtskräftigen Urteil des Verfassungsgerichtshofs (VGH) in Koblenz vom Mittwoch muss der KFA auf eine neue rechtliche Basis gestellt werden. Die nötigen Arbeiten werde die rot-gelb-grüne Landesregierung bereits im Januar 2021 beginnen und mit den Kommunen das Gespräch suchen, teilte das Innenministerium in Mainz mit. Die Entscheidung werde letztlich der Landtag treffen.

Geklagt hatten Pirmasens, eine der am meisten verschuldeten Städte in Deutschland, und der Landkreis Kaiserslautern – nach eigenen Angaben auch stellvertretend für andere verschuldete Gemeinden. Sie forderten mehr Geld vom Land. Am 11. November hatte der VGH in Koblenz vier Stunden lang über den Streit ums Geld verhandelt.