Archivierter Artikel vom 01.05.2021, 10:20 Uhr

Kestert

Züge fahren wieder auf rechtsrheinischer Strecke

Rund sieben Wochen nach dem Felssturz an Europas meistbefahrener Güterzugstrecke im Rheintal sind dort am frühen Samstagmorgen wieder die ersten Züge gefahren. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Vorerst gab sie im Welterbe Oberes Mittelrheintal aber nur ein Gleis frei, weil das andere zunächst noch zum Abtransport von Geröll benötigt wird. Am 9. Mai soll auch das zweite Gleis wieder geöffnet werden.