Zu neunt: Kaiserslautern erkämpft Remis gegen Mannheim

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat in einem emotionsgeladenen Südwestderby gegen Waldhof Mannheim in zweifacher Unterzahl ein 0:0 erkämpft. Die 13.150 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion sahen vor der Pause am Samstag eine extrem hektische Partie, in der kaum Fußball gespielt wurde.