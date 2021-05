Zu hohe Zahlen: Kommunen können Öffnungskonzepte erarbeiten

Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 11:30 Uhr

Mainz (dpa/lrs). Trotz der steigenden Infektionszahlen können sich in Rheinland-Pfalz Kommunen und Kreise als Modellregion für behutsame Öffnungsschritte im Lockdown bewerben. „Eine Bewerbungsfrist wurde nicht festgesetzt“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Gründonnerstag. Vielmehr gehe es darum, in Modellkommunen schlüssige Konzepte in Ruhe auszuarbeiten. Es müsse nicht zwingend nächste Woche oder in der Woche darauf losgehen: „Die Kommunen wünschen sich ausreichend Zeit, vor Ort genau jene Konzepte auszuarbeiten und die wissenschaftliche Begleitung anzulegen.“ Ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg der Bewerbung ist eine stabile Inzidenz unter 50.

Die ersten drei Bewerbungen seien bereits eingegangen – von wem, sagt die Staatskanzlei nicht. Nach dpa-Informationen sind es Kaiserslautern, Landau und Zweibrücken. Interesse hatten öffentlich unter anderem auch schon Neuwied, Mainz und Koblenz bekundet. „Ich freue mich über das große Interesse im Land und die ersten Bewerbungen“, sagte Dreyer. „Auch wenn interessierte Kommunen aktuell oberhalb der Sieben-Tages-Inzidenz von 50 liegen, können sie schon jetzt an ihren Konzepten arbeiten und ihre Ideen einreichen.“ Es bleibe wichtig, Alternativen zum Lockdown zu entwickeln. Der eigenen Region biete sich die Chance, ihre Infektionszahlen konstant niedrig zu halten oder wieder niedrig zu bekommen und gleichzeitig Wege zurück in die Normalität zu entwickeln.

Die eingegangenen Bewerbungen werden von einem Team aus Staatskanzlei, Gesundheitsministerium, Innenministerium und Entwicklungsagentur geprüft. Zu den Kriterien gehört neben der Inzidenz, dass die Kommunen ausreichend Schnell- und Selbsttests beschaffen. Eine Allianz und finanzielle Beteiligung der Einzelhändler, der Außengastronomie, Theater oder Fitnessstudios sei möglich.

„Auch wenn die Infektionszahlen aktuell viel zu hoch sind: Die Arbeit an den Modellkommunen bietet auch einen Anreiz“, betonte Dreyer. „Einzelne Landkreise und Städte haben es immer wieder geschafft, zusammen mit ihren Bürgern und Bürgerinnen die Infektionszahlen drastisch zu senken.“

