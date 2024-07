Zu dritt auf dem E-Scooter – Mädchen knallt auf Motorhaube

Drei Mädchen fahren gemeinsam auf einem E-Scooter. Bei der Einfahrt in den fließenden Verkehr stürzen sie. Die Fahrerin hat Glück im Unglück.

Sprendlingen (dpa/lrs) – Ein 14-jähriges Mädchen ist in Sprendlingen im Landkreis Mainz-Bingen mit einem E-Scooter gestürzt und dabei mit dem Kopf auf der Motorhaube eines Autos aufgeschlagen. «Glücklicherweise trug die Fahranfängerin einen Fahrradhelm, so dass sie nur leichte Verletzungen erlitt», wie die Polizei am Abend mitteilte.

Das Mädchen sei zunächst verbotenerweise auf dem Gehweg gefahren. Da sie dabei den Angaben nach zwei weitere Freundinnen mitnahm, verloren die drei beim Einfahren in den fließenden Verkehr die Kontrolle und stürzten vor ein Auto. Der 64-jährige Fahrer des Wagens habe zwar noch voll gebremst, den Unfall aber nicht mehr verhindern können.