Mainz

Zoos und Tierheime sollen wieder Geld vom Land bekommen

Zoos und Tierheime in Rheinland-Pfalz sollen auch im zweiten Teil-Lockdown besondere finanzielle Unterstützung für Futter und Tierarztkosten erhalten. Wie das Umweltministerium in Mainz am Donnerstag mitteilte, können bis zu 80 Prozent der während des Teil-Lockdowns anfallenden Kosten ersetzt werden. Das Geld soll den „in ihrer Existenz bedrohten“ Tierheimen, Zoos und ähnlichen Einrichtungen, die am 2. November erneut schließen mussten, „schnell und unbürokratisch“ helfen.