Die wegen der Corona-Krise geschlossenen Zoos schlagen Alarm: Ihnen fehlen die Einnahmen. Einer der größten in Rheinland-Pfalz, der Zoo Neuwied, teilte am Dienstag mit, dennoch müsse er regelmäßig 1800 Tiere versorgen. „Auch in dieser Zeit benötigt der Löwe seine tägliche Portion Fleisch, der Tapir sein Luzerneheu und jeder Seehund frisst drei bis vier Kilogramm Fisch pro Tag“, erklärte Zoodirektor Mirko Thiel. „Die Tiere im Exotarium benötigen auch jetzt eine Durchschnittstemperatur von 21 Grad, bei den Energiekosten sind daher ebenfalls keine Einsparungen möglich.“ Bei einer vierwöchigen Schließung fehlten rund 400 000 Euro. Gerade die anstehenden Osterschulferien gehörten gewöhnlich zu den besucherstärksten Zeiten des von einem Förderverein getragenen Zoos.

Unterdessen forderte der Verband der Zoologischen Gärten wegen der Corona-Pandemie ein Soforthilfe-Programm von 100 Millionen Euro für mehr als 50 Zoos in Deutschland. In einem Brief wandte sich Verbandschef Jörg Junhold, selbst Zoodirektor in Leipzig, am Dienstag auch an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und wies auf die Notwendigkeit sofortiger Unterstützung hin. Insgesamt werden 56 deutsche Zoos von dem Verband mit Sitz in Berlin vertreten. In den Einrichtungen werden mehr als 180 000 Wirbeltiere gepflegt und gezüchtet. Viele von ihnen sind bedrohte Arten.