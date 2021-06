Neunkirchen

Zoo Neunkirchen: Zweiter Orang-Utan-Nachwuchs in diesem Jahr

Im Neunkircher Zoo ist zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Orang-Utan-Baby geboren worden. Wie der saarländische Zoo am Freitag mitteilte, gebar die 13 Jahre alte „Rezeki“ am 31. Mai „ohne Hilfe und Komplikationen“ Nachwuchs. „Rezekis“ große Schwester „Struppi“ hatte demnach Anfang Januar die nun halbjährige „Sayang“ zur Welt gebracht.