Landau

Zoo Landau erleichtert nach Öffnung: „Sind sehr froh“

Nach den Wiedereröffnungen Anfang März haben der Zoo und das Reptilium in Landau eine positive Zwischenbilanz gezogen. Die Öffnung sei „dringend geboten“ gewesen, sagte Jens-Ove Heckel, Direktor des Zoos in Landau, der Deutschen Presse-Agentur rund zwei Wochen nach der Wiedereröffnung am 1. März. „Grundsätzlich sind wir sehr froh, dass die Öffnungsmöglichkeit, wenn auch mit Auflagen und Einschränkungen, überhaupt wieder die Generierung sehr dringend benötigter Einnahmen ermöglicht.“