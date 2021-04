Koblenz

Zoll kontrolliert Baustellen in Rheinland-Pfalz

Im Kampf gegen Schwarzarbeit hat der Koblenzer Zoll 115 Baustellen in Rheinland-Pfalz überprüft – und einige Verstöße festgestellt. Es handelte sich dabei um eine verdachtsunabhängige Kontrolle an den Standorten Koblenz, Mainz und Trier, wie ein Sprecher des Hauptzollamtes am Donnerstag mitteilte.