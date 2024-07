Zoll findet bei Kontrolle 50 Kilogramm Schlafmohn

Der Zoll entdeckt in einem Transporter bei Dannstadt 13 Müllsäcke. Der Inhalt: Schlafmohn, mit dem auch Heroin hergestellt werden kann.

Frankenthal/Dannstadt (dpa/lrs) – Der Zoll hat bei einer Kontrolle auf der Autobahn 61 in Höhe Dannstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) etwa 50 Kilogramm Schlafmohn in 13 Müllsäcken gefunden. Der Schlafmohn, aus dem durch chemische Prozesse Heroin hergestellt werden kann, befand sich in einem Kleintransporter auf dem Weg nach Frankreich, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Hauptzollamt Saarbrücken mitteilten.

Die beiden Insassen des Kleintransporters wurden den Angaben nach festgenommen und wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz einem Haftrichter vorgeführt. Dieser habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehl wegen unerlaubter Einfuhr von Drogen in nicht geringen Mengen erlassen. Die beiden Beschuldigten im Alter von 44 und 39 Jahren seien in verschiedene Gefängnisse gebracht worden. Beide verfügen laut Polizei nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland.