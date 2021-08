Pellenz/Köln

Zoll entdeckt mehr als 300 Kilogramm Potenzmittel in Lkw

Bei einer Kontrolle eines Lkw auf einem Rastplatz der Autobahn 61 bei Pellenz in Rheinland-Pfalz hat der Zoll mehr als 300 Kilogramm Potenzmittel entdeckt. Auch 8,3 Tonnen Wasserpfeifentabak waren in Kartons für Flüssigseife versteckt, sagte ein Sprecher des Hauptzollamts in Köln am Mittwoch. Mit einem Röntgengerät des Zolls kamen die Ermittler demnach der Schmuggelware auf die Spur. Die beiden Fahrer im Alter von 47 und 45 Jahren seien von Südeuropa aus in ein westeuropäisches Nachbarland unterwegs gewesen.