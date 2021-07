Mainz

Zoff um Hecke endet mit Schlägerei zwischen Frauen

Die Pflege einer Hecke hat in Mainz zu einem handfesten Streit zwischen zwei Frauen geführt. Dabei sollen sich zwei 59 und 62 Jahre alte Nachbarinnen gegenseitig an den Haaren gezogen und ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, mussten Beamte den Streit schlichten.