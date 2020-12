Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 09:10 Uhr

Karlsruhe/Ludwigshafen

Zöllner stellen unversteuerten Tabak und Kaffee sicher

Das Hauptzollamt Karlsruhe hat unverzollten Wasserpfeifentabak und Kaffee sowie unverzollte Zigaretten sichergestellt. Entdeckt wurden die Waren bereits am vergangenen Dienstag in einem Lebensmittelgeschäft und einem Kiosk in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz), wie die Behörde am Montag mitteilte.