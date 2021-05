Saarbrücken

Zöllner decken Schwarzarbeit mit Millionenschaden auf

Bei Kontrollen im Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung hat der Zoll an den Standorten Kaiserslautern, Landau und Saarbrücken in 2020 eine Schadenssumme von 12,6 Millionen Euro aufgedeckt. Insgesamt seien mehr als 1000 Arbeitgeber überprüft und fast 4000 Strafverfahren eingeleitet worden, teilte das Hauptzollamt Saarbrücken am Montag mit. Zudem seien Geldstrafen und Bußgelder in Höhe von fast zwei Millionen Euro festgesetzt worden.