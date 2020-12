Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 15:40 Uhr

Neustadt/Siegburg

Zivile Polizisten stoppen illegales Autorennen auf der A3

Zwei Autofahrer haben sich unter Drogeneinfluss am Mittwochvormittag ein Rennen auf der Autobahn 3 bei Neustadt im Landkreis Neuwied geliefert. Sie seien teils mit bis zu 250 Stundenkilometern durch eine 130er-Zone in Richtung Köln gerast, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zivile Polizisten filmten die beiden Männer in ihren hochmotorisierten Wagen. Zuvor hatten Zeugen die Autos gemeldet.