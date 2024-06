Zivile Frachtmaschine lässt 50 Tonnen Kerosin ab

Flugzeuge lassen in Notlagen Treibstoff ab, um mit weniger Gewicht zu landen. In Rheinland-Pfalz kommt es mitunter häufiger als in anderen Bundesländern dazu. Jetzt wurde wieder ein Fall bekannt.

Anzeige

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Eine zivile Frachtmaschine hat über Teilen der Pfalz und des Saarlands rund 50 Tonnen Kerosin abgelassen. Eine Boeing 747-4R7F habe beim Start in Luxemburg einen Schaden am Triebwerk gemeldet und sei zurückkehrt, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Donnerstag auf Anfrage mit. Aus Sicherheitsgründen seien bei dem Geschehen am Mittwoch 50 Tonnen Treibstoff in 4,3 bis 5,5 Kilometer Höhe abgelassen worden. Über den Fall hatte zuvor «Die Rheinpfalz» berichtet.

Flugzeuge lassen in Notlagen Kerosin ab, um mit weniger Gewicht zu landen. Vor allem im südlichen Rheinland-Pfalz ist «Fuel Dumping» ein Thema. In dem Bundesland kommt es zum Beispiel wegen der Nähe zum Frankfurter Flughafen vergleichsweise oft zu solchen Fällen.

Homepage Flugsicherung