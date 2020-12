Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 15:30 Uhr

Koblenz

Zirkuszelt vor Bundeswehrkrankenhaus: Warnstreik in Koblenz

Unter dem Motto „Wir haben genug von dem Zirkus“ haben Mitarbeiter des Bundeswehrzentralkrankenhauses in Koblenz im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen in der Frühschicht ihre Arbeit niedergelegt. Verdi baute für den Warnstreik am Donnerstag vor dem Krankenhaus ein symbolisches Zirkuszelt und ein Glücksrad auf. Ein Pavillon sei dafür mit bunten Stoffbahnen geschmückt worden. Rund 50 Streikende beteiligten sich nach Verdi-Angaben.