Zirkuskamel büxt aus: Polizei hilft beim Einfangen

Anzeige

Kaiserslautern (dpa) – Mit Hilfe der Polizei sind in Kaiserslautern ausgebüxte Zirkustiere wieder eingefangen worden. Die Beamten waren zunächst wegen eines Kamels angerufen worden, das am Dienstagnachmittag am Rand einer Straße stand. Wie sich herausstellte, gehörte das Tier zu einem Zirkus, der in der Nähe gerade seine Zelte abbaute. Kurz nachdem das Kamel zurückgebracht worden war, riss es ein zweites Mal aus – dabei entkamen weitere Tiere, darunter ein Schaf und ein Rind. Die Tierpfleger konnten die Ausreißer mit Unterstützung der Polizei dann rasch wieder einfangen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

PM (mit Foto der Polizei)