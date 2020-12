Archivierter Artikel vom 23.04.2020, 09:50 Uhr

Trier

Zimmerbrand: 20-Jähriger schläft mit Zigarette ein

Im Dachgeschoss eines Hauses in Trier ist der 20-jährige Sohn des Eigentümers mit einer Zigarette in der Hand im Bett eingeschlafen und hat so einen Zimmerbrand ausgelöst. Die Familie brachte die Flammen mit einem Feuerlöscher in der Nacht zum Donnerstag selbst unter Kontrolle, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr habe lediglich Teile der Dämmung im Dachgeschoss herausreißen und kleinere Glutnester löschen müssen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 10 000 Euro.