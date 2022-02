Mainz/Trier/Kaiserslautern

„Zeynep“ sorgt in Rheinland-Pfalz für zahlreiche Einsätze

Das Orkantief „Zeynep“ hat auch in Rheinland-Pfalz seine Spuren hinterlassen. In der Landeshauptstadt Mainz sowie in den Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms seien bis zum frühen Abend rund 40 unwetterbedingte Einsätze erfolgt, teilte die Feuerwehr in Mainz am Freitag mit.