Luxemburg

Zeugenaufruf nach Sichtung von Silberfuchs

Ein im luxemburgischen Niederanven aufgetauchter Silberfuchs gibt Rätsel auf: Denn der Silberfuchs, eine Farbvariante des einheimischen Rotfuchses, komme in Westeuropa normal nicht vor, sei aber in osteuropäischen Ländern in der Pelzzucht „sehr gefragt“, teilte die Luxemburger Naturverwaltung am Mittwoch mit. Zudem sei das Tier in Niederanven quasi handzahm gewesen, als es gesehen wurde. Daher sei es wahrscheinlich, dass der Niederanvener Silberfuchs in Gefangenschaft aufgewachsen sei.