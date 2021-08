Bad Neuenahr-Ahrweiler

Zerstörtes Gasnetz: Versorger informiert über Instandsetzung

Die Flutkatastrophe im Ahrtal mit 133 Todesopfern hat auch das Erdgasnetz in weiten Teilen zerstört – inwieweit kann es noch vor dem Winter wiederhergestellt werden? Dazu will der Versorger Energienetze Mittelrhein (evm) am heutigen Tag (11.00 Uhr) in Bad Neuenahr-Ahrweiler Auskunft geben. Es gehe um einen „einigermaßen verlässlichen Zeitplan für die Wiederinbetriebnahme der Erdgas-Netzanschlüsse an den einzelnen Wohngebäuden“, teilte die evm-Gruppe mit.