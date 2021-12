Plaidt

Zerstochene Reifen: Verdächtiger in psychiatrischer Klinik

Nachdem in Plaidt (Kreis Mayen-Koblenz) an mindestens 370 Fahrzeugen Reifen zerstochen wurden, befindet sich der festgenommene 50-Jährige in einer psychiatrischen Klinik. Wegen Hinweisen auf eine Erkrankung habe ein Ermittlungsrichter bereits vergangenen Freitag (24.12.) angeordnet, den Mann vorläufig in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung unterzubringen, teilte die Staatsanwaltschaft in Koblenz am Montag mit.