Zentrum: Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

Es soll ein zentraler Treffpunkt sein, um Innovationen aus der Wissenschaft in die Wirtschaft zu bringen: Am Mittwoch wurde Richtfest am Innovationszentrum auf dem Saarbrücker Campus der Universität des Saarlandes gefeiert. Das Center soll nach einer Mitteilung der Staatskanzlei Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Gründungsinteressierten, Start-ups und regionalen Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich zu vernetzen, neue Ideen zu entwickeln und diese in erste Prototypen umzusetzen.

Das vierstöckige Innovationszentrum soll als Begegnungs-, Transfer- und Arbeitsstätte dienen. Ein Kreativitätslabor, in dem neue Ideen entwickelt werden können, ist den Angaben zufolge mit einem „Fablab“ verknüpft, in dem Ideen bereits prototypisch in die Realität überführt werden. Außerdem gibt es ein Co-Working-Space und Projektbüros. Das Center soll am 1. Januar 2023 in Betrieb genommen werden.

