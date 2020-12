Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 16:30 Uhr

Mainz

Zentner über Müller-Wechsel: Beide Bundesliga verdient

Torhüter Robin Zentner zuversichtlich, dass der FSV Mainz 05 im ersten Bundesliga-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in Leipzig nicht ein erneutes Debakel erlebt. „Das war für uns alle beschämend, so etwas will man nie wieder erleben“, sagte der 25-jährige bei einer Pressekonferenz am Donnerstag mit Blick auf das 0:8 und 0:5 der Rheinhessen in der vergangenen Saison gegen RB.