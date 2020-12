Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 14:40 Uhr

Gensingen

Zeitumstellung: Landesjagdverband warnt vor Wildunfällen

Mit der Umstellung auf die Winterzeit am kommenden Wochenende steigt auch die Gefahr von Wildunfällen. Im Herbst ist die Unfallgefahr überdurchschnittlich hoch, besonders zwischen 6 und 8 Uhr morgens, wie der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Gensingen mitteilte. Das liege daran, dass nach der Zeitumstellung der Berufsverkehr wieder in die Dämmerung falle. Viele Wildtiere querten auf Nahrungssuche aber in dieser Zeit die Straßen. Die Uhren werden in der Nacht zum Sonntag (25. Oktober) um eine Stunde zurückgestellt.