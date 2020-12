Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 15:30 Uhr

Mainz

Zeigen der Reichsflagge kann unterbunden werden

Das Zeigen der schwarz-weiß-roten Reichsflagge in der Öffentlichkeit kann in Rheinland-Pfalz ab sofort unterbunden werden. Polizisten oder Ordnungsbehörden dürfen demnach solche Fahnen wie auch Reichskriegsflaggen sicherstellen, wenn von ihnen „eine einschüchternde und die Bevölkerung provozierende Wirkung“ ausgeht, wie das rheinland-pfälzische Innenministerium in Mainz mitteilte. Ein entsprechender aktualisierter Erlass sei am Freitag an die zuständigen Behörden gegangen.