Zehntausende zu Müllsammelaktion „RhineCleanUp“ erwartet

Es geht inzwischen aber nicht mehr nur um den Rhein, sondern auch um andere Flüsse. So sollen unter anderem auch die Ufer von Mosel, Ruhr, Main, Lahn und Kinzig von Unrat befreit werden. Mit der Aktion soll zum einen verhindert werden, dass noch mehr Plastikmüll in die Meere gelangt, zum anderen soll sie das Bewusstsein dafür schärfen, Müll nicht einfach in die Umwelt zu werfen. Nach Angaben des Zweckverbandes Oberes Mittelrheintal gehen Experten davon aus, dass allein der Rhein jedes Jahr 380 Tonnen Kunststoff in die Nordsee spült.

