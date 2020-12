Archivierter Artikel vom 12.09.2020, 02:50 Uhr

Düsseldorf/Wiesbaden/Mainz

Zehntausende Menschen zum Müllsammeln am Rhein erwartet

Über 30 000 Menschen wollen heute entlang der Rheinufer Müll aufsammeln. Am Projekt „Rhine Clean Up“, also „Rheinsäuberung“, beteiligen sich rund 280 Gruppen, die von der Quelle bis zur Mündung „klar Schiff machen“. Auch in Hessen und Rheinland-Pfalz werden zahlreiche Helfer zu der Aktion erwartet, die am Vormittag (10.00) beginnt.