Das Abschlussfeuerwerk von Rhein in Flammen wird in Koblenz von der Festung Ehrenbreitstein aus abgeschossen. Entlang der schönsten Rheinabschnitte finden jährlich von Mai bis September die Feuerwerksspektakel «Rhein in Flammen» statt. (zu dpa: «Zehntausende Besucher bei «Rhein in Flammen»») Foto: Thomas Frey/DPA