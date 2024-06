Zehntausende bei Musikfestival Rock am Ring erwartet

Am Freitag ist es wieder so weit: Das Musikfestival Rock am Ring startet. Auf diese Bands können sich die Besucherinnen und Besucher freuen.

Nürburg (dpa/lrs) – Zehntausende Besucherinnen und Besucher werden am Wochenende beim Musikfestival Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel erwartet. Am Freitagmittag (13.45) steht mit Querbeat der erste Auftritt auf dem Programm. Am ersten Festivaltag spielen die Ärzte als Headliner am Abend auf der Hauptbühne, wie der Veranstalter mitteilte.

Die Wetterprognosen meinen es gut mit den Festivalbesuchern: Für Freitag und Samstag sagte der Deutsche Wetterdienst meist sonniges und trockenes Wetter voraus.

Nach Angaben der Festivaldirektorin stehen von Freitag bis Sonntag 72 Bands auf den Bühnen am Nürburgring. Neben den Ärzten treten auch Green Day, Billy Talent und Måneskin auf. Parallel findet in Nürnberg das Zwillingsfestival Rock im Park statt.

Im vergangenen Jahr feierten rund 70 000 Menschen auf dem Festival in der Eifel, ein Jahr zuvor waren es rund 90 000. Wie viele Menschen dieses Mal zu Rock am Ring genau erwartet werden, teilten die Veranstalter zunächst nicht mit.

Rock im Park