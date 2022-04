Nürburg

Freizeit

Zehntausende Autofans an Karfreitag am Nürburgring unterwegs

Zehntausende Autobegeisterte aus der Tuning-Szene waren am Karfreitag rund um den Nürburgring in der Eifel unterwegs. Die Polizei zählte deutlich mehr Besucherinnen und Besucher als in den beiden Pandemie-Jahren zuvor. «Das ist natürlich auch dem guten Wetter und den wegfallenden Corona-Maßnahmen geschuldet», erklärte ein Sprecher der Polizei in Mayen am Freitag. Die ersten Parkplätze seien bereits in den frühen Morgenstunden gefüllt gewesen. Einige seien schon am Vortag aus ganz Deutschland zu dem in der Autoszene als «Carfriday» bekannten Event angereist.