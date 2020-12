Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 09:30 Uhr

Mainz

Zehnkampf-Weltmeister Kaul: „Kann an Schwächen arbeiten“

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul sieht in der Verlegung der Olympischen Spiele auf das kommende Jahr auch Vorteile. „Durch die Verschiebung kann ich nun an meinen offensichtlichen Schwächen arbeiten. Es ist ein Vorteil, weil ich noch relativ jung bin. In manchen Disziplinen brauche ich noch Zeit und Technikarbeit“, sagte der 22-Jährige aus Mainz dem „Sportbuzzer“. Jetzt sei die Zeit dafür da, „und es geht darum, wer die Zeit bis Tokio 2021 am besten nutzt“, sagte Kaul. „Alle Athleten können derzeit schließlich nicht normal trainieren. Was das am Ende in Platzierungen bedeutet, kann ich nicht beeinflussen.“ Er werde alles dem Ziel Tokio unterordnen.