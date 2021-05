Götzis

Zehnkampf-Weltmeister Kaul kämpft um Olympia-Ticket

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul kämpft am Samstag (11.05 Uhr) und Sonntag (10.05 Uhr) im österreichischen Götzis um einen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Tokio. Für den 23-jährigen Mainzer ist es der erste Mehrkampf seit dem WM-Sieg im Oktober 2019 in Doha/Katar.