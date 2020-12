Archivierter Artikel vom 18.04.2020, 14:30 Uhr

Berlin

Zehnkampf-Weltmeister: Derzeit kein lückenloses Testsystem

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul macht sich Sorgen um die derzeit nicht optimalen Dopingkontrollen und begrüßt deshalb auch die Verschiebung der Olympischen Spiele. „Das Testsystem kann derzeit leider nicht mehr so lückenlos funktionieren. Wenn Olympia dieses Jahr stattgefunden hätte, wie sauber wären dann die Spiele geworden?“, sagte der 22-Jährige aus Mainz in einem Sport1-Interview (Samstag). „Deswegen bin erst mal erleichtert, dass wir 2020 keine Olympischen Spiele haben – sondern nächstes Jahr, wenn das Testsystem hoffentlich wieder funktioniert“, begründete Kaul. „Ich hoffe, dass es so fair zugeht, wie es nur eben geht.“