Bad Neuenahr-Ahrweiler

Zehn „Wintertreffpunkte“ sollen Bürger zusammenbringen

Kaffee, Kuchen und Kultur: Zehn „Wintertreffpunkte“ sollen in der stark flutgeschädigten Kurstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler auch in der dunklen Jahreszeit Bürger zusammenbringen. Bei der Hochwasserkatastrophe im Juli waren auch viele Gaststätten beschädigt oder zerstört worden. Die neuen Anlaufstellen in beheizten Zelten oder etwa in einem „Sängerheim“ oder in Containern „sollen der Abwechslung und Geselligkeit dienen und ein Stück Normalität zurückbringen“, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Es gehe um Austausch und gegenseitige Unterstützung.